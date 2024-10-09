  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'a karşı kalesine duvar ören Kaua Santos yeni kontratı kaptı

Eintracht Frankfurt'un Beşiktaş'a karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde kalesine duvar ören file bekçisi Kaua Santos, Bundesliga ekibinden yeni kontratı kaptı. Frankfurt, Santos'un sözleşmesini uzatma kararı aldı ve imzalar atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 20:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a karşı kalesine duvar ören Kaua Santos yeni kontratı kaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u kendi sahasında ağırlamıştı. Mücadeleyi siyah beyazlılar 1 - 3 kaybederken Frankfurt'un file bekçis, Kaua Santos, kaleye ördüğü duvar ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Beşiktaş mücadelesinde 11 şutun 10'unu kurtarmayı başaran 21 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında en çok kurtarış yapan kaleci olmuştu.

Bu performansı Santos'a yeni sözleşme getirdi.

Alman ekibi, Kaua Santos'un Haziran 2028'de bitecek olan sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzatma kararı aldı.

İŞTE FRANKFURT'TAN GELEN PAYLAŞIM

Giresunspor - Viranşehir B. | CANLI
Muslera'dan yeni rekor yolda!
DİĞER
Kuruluş Osman yine nefes kesecek! Osman Bey, Karesi Bey ve komutan Lucas’la karşı karşıya!
İsrail'in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri!
G.Saray bombayı patlatacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret Antalyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret 20:43
G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi 20:40
Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı 20:35
Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu 20:31
Trabzonspor'un Başakşehir mesaisi Trabzonspor'un Başakşehir mesaisi 20:28
Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları başladı Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları başladı 20:25
Daha Eski
Beşiktaş'ı ördüğü duvar kontrat yeniletti Beşiktaş'ı ördüğü duvar kontrat yeniletti 20:19
Muslera'dan yeni rekor yolda! Muslera'dan yeni rekor yolda! 19:03
Giresunspor - Viranşehir B. | CANLI Giresunspor - Viranşehir B. | CANLI 17:50
İzmir'de tur Karaman FK'nın! İzmir'de tur Karaman FK'nın! 16:57
Trabzonspor eski oyuncuları için yemek düzenledi Trabzonspor eski oyuncuları için yemek düzenledi 16:29
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! 16:19