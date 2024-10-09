Beşiktaş'a karşı kalesine duvar ören Kaua Santos yeni kontratı kaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u kendi sahasında ağırlamıştı. Mücadeleyi siyah beyazlılar 1 - 3 kaybederken Frankfurt'un file bekçis, Kaua Santos, kaleye ördüğü duvar ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Beşiktaş mücadelesinde 11 şutun 10'unu kurtarmayı başaran 21 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında en çok kurtarış yapan kaleci olmuştu.

Bu performansı Santos'a yeni sözleşme getirdi.

Alman ekibi, Kaua Santos'un Haziran 2028'de bitecek olan sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzatma kararı aldı.

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