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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Pablo Rosario hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş aradığı çok yönlü savunmacıyı Fransa’da buldu. Siyah-beyazlıların Ligue 1 ekiplerinden Nice’te top koşturan Pablo Rosario ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Pablo Rosario hamlesi!

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Siyah Beyazlı yönetim sakatlıklar ve cezalı durumlar sonrasında Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının fazla olması da hesaba katılarak rotasyon için takviye kararı almıştı. Bu yüzden futbolcu arayışlarına giren yetkili isimler Franck Haise'nin takımı Nice takımında forma giyen Rosario için bilgi toplamaya başladığı gelen haberler arasında.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Dominik Cumhuriyeti asıllı Hollandalı Pablo Rosario sağ ayağını kullanıyor. Baş mevkii ise ön libero. Gerektiği zaman stoper ve merkez orta saha oynayabiliyor. Yani çok yönlü bir oyuncu. 27 yaşındaki Hollandalı savunmacının sözleşmesi bu sezon bitiyor. Siyah-beyazlıların ara transferde masaya oturması, önce kiralık ve sezon sonu ise bedelsiz olarak siyah beyazlı renklere dahil etmesi bekleniyor.

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