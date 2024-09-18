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Haberler Beşiktaş

Ocak planları

Yaz transfer dönemi bitse de Beşiktaş’ın kadrodaki eksiklerine dair planları sürüyor. Kartal’ın ocak ayındaki ara transferde İmmobile’ye destek verecek forvet ve kanat oyuncusu istediği bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Ocak planları

Yaz transfer döneminde nokta atışı hamleler yapan ve 8 farklı isme imza attıran Beşiktaş, ocak ayı için de planlarını şimdiden hazırlıyor. Ara transfer döneminde kadrodaki eksiklere yönelik harekete geçecek olan siyah-beyazlılar, forvette Ciro Immobile'yi destekleyecek bir isim ve hücuma yönelik bir kanat istiyor. Ocak ayına kadar alternatiflerin masaya yatırılması hesaplanıyor. Yaz dönemindeki nokta atışı hamleler yapılması hedefleniyor. Beşiktaş, ara transferdeki hamleleri yapmak için kadrodaki mevcut yabancıları azaltmak zorunda. Siyah-beyazlılar özellikle Alex-Oxlaide Chamberlain'in durumunu yakından takip edecek. Şu anda A takımla çalışan İngiliz orta sahanın ara transfer döneminde başka bir takıma gönderilmesi öncelik olarak düşünülüyor. Aynı zamanda Onana'nın da performansı ve takımdaki son durumuna göre ayrılıp ayrılmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

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