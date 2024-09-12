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Haberler Beşiktaş

Başkan Erdoğan Beşiktaş’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Başkan Erdoğan Beşiktaş’ı kabul etti

Erdoğan, "Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum." Kabulde Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

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