TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kulübü ile anlaşmasına rağmen kadrosuna katamadığı o oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, ocak ayında yıldız futbolcu için devreye girecek. İşte o oyuncu ve detaylar... | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri
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Sarı-Lacivertliler'in de Portekizli teknik direktörü Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan yıldız için ocak ayında bir girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.
Roma ile sözleşmesinin son sezonuna giren Zalewski devre arasından itibaren istediği bir kulübe imza atabilecek.
Yıldız futbolcu Roma ile kontratını uzatmadığı için süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
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