  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kulübü ile anlaşmasına rağmen kadrosuna katamadığı o oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, ocak ayında yıldız futbolcu için devreye girecek. İşte o oyuncu ve detaylar... | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Ocak ayı için transfer planlamasını oluşturmaya başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe tanıdık bir isim için transferde karşı karşıya geldi.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Takvim'in haberine göre iki takımın Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği, Roma ile anlaşılmasına rağmen ikna edemediği Nicolo Zalewski için devreye girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Chamberlain ya da Onana'dan birisiyle yollarını ayırıp 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için hamle yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Sarı-Lacivertliler'in de Portekizli teknik direktörü Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan yıldız için ocak ayında bir girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Roma ile sözleşmesinin son sezonuna giren Zalewski devre arasından itibaren istediği bir kulübe imza atabilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Yıldız futbolcu Roma ile kontratını uzatmadığı için süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Reklam
G.Saray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Galatasaray’a tezgah hazırlıyor” Derbi öncesi…
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge mi?
Buruk'tan radikal karar! F.Bahçe derbisinde...
Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! 00:39
Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! 23:59
Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! 23:55
Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! 23:52
Fener'in gözü Cimbom'un rekorunda! Fener'in gözü Cimbom'un rekorunda! 23:47
Lazio evinde kazandı! Lazio evinde kazandı! 23:45
Daha Eski
F.Bahçe'den dev rekor! F.Bahçe'den dev rekor! 23:05
Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... 23:05
Fatih Terim: Gitmesi sürpriz değil Fatih Terim: Gitmesi sürpriz değil 23:05
TFF'den flaş açıklama! TFF'den flaş açıklama! 23:05
F.Bahçe'yi derbide bekleyen büyük tehlike! F.Bahçe'yi derbide bekleyen büyük tehlike! 23:05
Çeyrek finalde tek Türk takımı Çeyrek finalde tek Türk takımı 23:05