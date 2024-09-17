TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Galatasaray alamamıştı

Ocak ayı için transfer planlamasını oluşturmaya başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe tanıdık bir isim için transferde karşı karşıya geldi.

Takvim'in haberine göre iki takımın Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği, Roma ile anlaşılmasına rağmen ikna edemediği Nicolo Zalewski için devreye girdiği öğrenildi.