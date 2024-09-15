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Haberler Beşiktaş

Gedson Fernandes'ten Trabzonspor maçı sonrası açıklama

Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 22:23
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Gedson Fernandes'ten Trabzonspor maçı sonrası açıklama

Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte yıldız oyuncunun açıklamaları...

"Maçı kazanmak için hazırlandık. Çok zor olacağını biliyorduk. 11'e 10 oynamamıza rağmen yapmamız gerekenleri tam yapamadık. Bunun avantajını kullanamadık. Çalışmaya devam etmek ve önümüze bakmak zorundayız"

MAÇTAN NEDEN ÇIKTI?

"Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim. Yedek kulübemizde de çok kaliteli oyuncular var, onların da katkı sağlayacağını biliyordum. Yorgunluk yüzünden maçtan çıktım."

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