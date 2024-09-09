TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Kieran Trippier!

Beşiktaş, İngiltere ekiplerinden Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier'e yöneldi. Siyah beyazlılar, takımdan ayrılmak istediği konuşulan tecrübeli İngiliz oyuncu için Newcastle United'a yaptığı baskıyı sürdürüyor. Beşiktaş, önümüzdeki günlerde oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Trippier'in 'evet' demesi halinde avantaj Beşiktaş'ın eline geçecek. Avrupa'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geleceği bildiriliyor. İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate'in önemli rol verdiği isimlerden olan deneyimli sağ bek, milli formayı 54 maçta sırtına geçirdi. Premier League'de bugüne kadar Burnley, Totthenham Hotspur ve Newcastle United formaları ile 180 maça çıkan Trippier; 6 gol, 35 asistle oynadı.