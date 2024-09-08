Oğuzhan’dan panik atak itirafı

Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, futbola veda kararının ardından suskunluğunu bozdu. İspanyol basınından ESPN'e konuşan Oğuzhan Özyakup dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'deki hayatın kendisine uygun olmadığını belirten Oğuzhan Özyakup, "Eğer Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil" dedi. 2015 yılından bu yana panik ataklar yaşadığını dile getiren Oğuzhan Özyakup, "Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.