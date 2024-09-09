TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2024/25 sezonuna bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş'ta 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması sonrası Milan'da kadro dışı kalan Rafael Leao'nun takıma kazandırılması için paylaşımlarda bulunmuştu. İtalyan gazeteci Andrea Losapio, Portekizli yıldızla ilgili Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak bir haber paylaştı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Kara Kartal, Mane'de favori olarak gösteriliyor.
Ancak devamlılık problemi nedeniyle Mane'ye karşı şüpheler var.
Bir başka bomba ise Milan'ın yıldızı Rafael Leao.
İtalyan ekibiyle problem yaşayan Portekizli kanat-forvet, ayrılık ateşini yaktı.
Akşam'ın derlediği haberde; Gazeteci Andrea Losapio, "Leao'nun uzun bir kontratı var ama Jorge Mendes her yerde takım arıyor" şeklinde bir haber paylaştı.
Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada açtığı etiketlerle yönetimin Leao için tüm kozları oynamasını istedi.
100 milyon Euro'luk Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a kiralık gelmesinden sonra Kartal'da Leao heyecanı başladı.
DİĞER