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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2024/25 sezonuna bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş'ta 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması sonrası Milan'da kadro dışı kalan Rafael Leao'nun takıma kazandırılması için paylaşımlarda bulunmuştu. İtalyan gazeteci Andrea Losapio, Portekizli yıldızla ilgili Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak bir haber paylaştı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 13:01
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle birlikte sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ın gündemine dünyaca ünlü isimler girdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Suudi Arabistan basını, Al Nassr'la ayrılığın eşiğinde olan Sadio Mane için vedanın kesin olduğunu yazıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Beşiktaş'ın daha önce de görüşme yaptığı yıldız hücumcu için söylentiler kuvvetlendi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Kara Kartal, Mane'de favori olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Ancak devamlılık problemi nedeniyle Mane'ye karşı şüpheler var.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Bir başka bomba ise Milan'ın yıldızı Rafael Leao.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

İtalyan ekibiyle problem yaşayan Portekizli kanat-forvet, ayrılık ateşini yaktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Akşam'ın derlediği haberde; Gazeteci Andrea Losapio, "Leao'nun uzun bir kontratı var ama Jorge Mendes her yerde takım arıyor" şeklinde bir haber paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rafael Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından...

Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada açtığı etiketlerle yönetimin Leao için tüm kozları oynamasını istedi.

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