Ya Angelo ya Bouanani

Kara Kartal, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Chelsea ile Angelo Gabriel transferi için anlaşmaya varırken; 19 yaşındaki futbolcuyla sözleşme şartları üzerine müzakerelerine devam ediyor. Hücum hattını güçlendirme kararı alan idareciler, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo Gabriel konusunda kulübünün kararını bekliyor. Maviler ve oyuncuyla satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağlayan ancak sözleşmede yazacak rakam konusunda henüz bir fikir birliğine varamayan yönetim, bu konuyu çözüp Angelo'yu sezon sonuna kadar Kartal yapmak istiyor.

SİYAH BEYAZLILARIN ALTERNATİFİ HAZIR Ülke dışına en fazla 6 futbolcuyu kiralık gönderebilen ve bu yüzden sıkıntı yaşayan İngiliz ekibi, henüz Beşiktaş'a dönüş yapmadı. Siyah beyazlılar, mavilerden Angelo transferinden istediği sonucu alamazsa Badredine Bouanani için girişimlere başlanacak. Nice forması giyen 19 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını Lorient'te kiralık olarak geçirdikten sonra takımına geri döndü ancak istediği forma şansını bulamadı. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusu bu sezon iki maçta sahaya çıktı 36 dakika süre bulabildi.