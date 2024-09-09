DİĞER
Leao heyecanı
Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala; kadrosunu yıldızlarla takviye eden Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir başka gelişme de İtalya'dan geldi. Milan'da top koşturan Portekizli yıldız Rafael Leao'nun kadro dışı kaldığı belirtildi. Siyah beyazlı taraftarlar Leao'yu takımlarında görmek istiyor.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.