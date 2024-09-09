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Leao heyecanı

Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala; kadrosunu yıldızlarla takviye eden Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir başka gelişme de İtalya'dan geldi. Milan'da top koşturan Portekizli yıldız Rafael Leao'nun kadro dışı kaldığı belirtildi. Siyah beyazlı taraftarlar Leao'yu takımlarında görmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Leao heyecanı
Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala; kadrosunu yıldızlarla takviye eden Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir başka gelişme de İtalya'dan geldi. Milan'da top koşturan Portekizli yıldız Rafael Leao'nun kadro dışı kaldığı belirtildi. Siyah beyazlı taraftarlar Leao'yu takımlarında görmek istiyor.
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