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TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı

Transfer tahtasının kapanmasını kısa bir zaman kala Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah beyazlılara sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes'e talip çıktı. İşte Beşiktaş'ın transfer kararı... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 09:09
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TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı

Son olarak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah beyazlılar Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı

Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı

GEDSON'A FRANSA'DAN TALİP!

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken Gedson Fernandes ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı

Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre, "Lyon, transfer penceresinin son saatlerinde Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i istedi.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde doğrudan rakip oldukları gerekçesiyle bu teklifi hiç değerlendirmeden geri çevirdi" ifadeleri kullanıldı.

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