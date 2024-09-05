TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip! İşte Beşiktaş'ın kararı
Transfer tahtasının kapanmasını kısa bir zaman kala Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah beyazlılara sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes'e talip çıktı. İşte Beşiktaş'ın transfer kararı... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
GEDSON'A FRANSA'DAN TALİP!
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken Gedson Fernandes ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre, "Lyon, transfer penceresinin son saatlerinde Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i istedi.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde doğrudan rakip oldukları gerekçesiyle bu teklifi hiç değerlendirmeden geri çevirdi" ifadeleri kullanıldı.
25 yaşındaki Portekizli orta saha bu sezon forma giydiği 6 maçta 4 gol, 2 asiste imza attı.
Gedson'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER