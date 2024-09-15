Trabzonspor 1 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Lig'de oynadığı iki maçta iki beraberlik alan bordo mavililer, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile dakika 13'den itibaren 10 kişi mücadele etti. İşte maçın ayrıntıları...

Papara Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Ali Şansalan'ın düdüğü ile başladı.

Mücadelenin 13. Dakikasında Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faul sonucu VAR'a gidildi ve Şansalan, pozisyon incelemesini yapmasının ardından kırmızı kart kararını verdi. Bordo mavililer sahada 10 kişi kaldı.

Sahada 10 kişi kalmasından 5 dakika sonra, dakika 17'de Trabzonspor golü buldu. E. Bardhi'nin asisti ile Okay Yokuşlu, topu filelerle buluşturdu:1 - 0

G. Fernandes, J. Svensson'un asisti ile Beşiktaş'ın beraberlik golünü dakika 39'da kaydetti:1 – 1

İkinci yarıya takımlar beraberlikle girdi.

Sahada 10 kişi mücadele eden Trabzonspor, file bekçisi Uğurcan'ın başarılı kurtarışları sayesinde Beşiktaş'a geçit vermedi.

İkinci yarıda gol sesi gelmeyen maç 1 – 1 berabere sonuçlandı.