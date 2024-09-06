TRANSFER HARBERLERİ | Wesley Ribeiro ve Mario Rui Beşiktaş'ın listesinde!

Transfer çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş, son tarih olan 13 Eylül'e kadar eksiklerini kapatmak istiyor. Hem savunma beki hem de kanatlar için hamle yapacak olan siyah beyazlılar, fırsat transferlerini yakından takip ediyor. Şu anda kanatlar için Brezilya'nın Internacional takımında oynayan Wesley Ribeiro öne çıkıyor. 25 yaşındaki Brezilyalı her iki kanatta görev alabiliyor.

MARIO RUI TAKİBİ

Beşiktaş için sol bek ve sağ bek alternatifleri masada duruyor. Sağ bek konusunda oluşabilecek fırsatlar beklenecek. İlk etapta sol bek için hamle yapılması planlanıyor. Sol bek konusunda Napoli'den Mario Rui ismi göze çarpıyor. Ancak 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu şu anda Napoli'de devam etmeye daha yakın duruyor. İtalyan ekibi ise deneyimli sol beke gelecek teklifleri görmek istiyor.