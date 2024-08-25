TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme
Beşiktaş, transfer operasyonlarına son hız devam ederken yönünü Barcelona'da forma giyen yetenekli oyuncu Mikayil Faye'ye çevirmişti. Genç oyuncu ile ilgili görüşmeler devam ederken Barça cephesinde üzücü bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberi (BJK spor haberi)
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Barcelona, Senegalli stoperi Rennes'e geri satın alma koşullu transfer ettiğini duyurdu.
Anlaşmada Barcelona'nın Faye'yi 25 milyon euroya geri alma maddesinin yer aldığı belirtildi.
Ek olarak bir sonraki satıştan Barcelona'nın yüzde 30'luk bir payı bulunuyor.
Mikayil Faye, kariyeri boyunca 49 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti.
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