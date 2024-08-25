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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme

Beşiktaş, transfer operasyonlarına son hız devam ederken yönünü Barcelona'da forma giyen yetenekli oyuncu Mikayil Faye'ye çevirmişti. Genç oyuncu ile ilgili görüşmeler devam ederken Barça cephesinde üzücü bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 17:30
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme

Beşiktaş, yeni teknik direktörleri van Bronckhorst'un liderliğinde güzel bir çıkış yakalamışken Lugano maçında aldığı beraberlik ile özellikle savunma hattını güçlendirmek için transfer sürecini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme

Anlaşmaya varmak üzere oldukları Felix Uduokhai'yi bugün karşılayacak ekipte transfer listesinin başında Barcelona'dan Mikayil Faye vardı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme

Hücum hattında yakaladıkları çıkışı savunmada da sürdürmek isteyen siyah beyazlı ekibe bugün Barça'dan kötü bir haber geldi. İşte o haber...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme

Barcelona, Senegalli stoperi Rennes'e geri satın alma koşullu transfer ettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme

Anlaşmada Barcelona'nın Faye'yi 25 milyon euroya geri alma maddesinin yer aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Mika Faye transferinde üzücü gelişme

Ek olarak bir sonraki satıştan Barcelona'nın yüzde 30'luk bir payı bulunuyor.

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