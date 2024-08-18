Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI KESİNTİSİZ İZLE CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından sezona devam ediyor. Dolmabahçe'de mücadele edecek olan ekip Mehmet Türkmen tarafından yönetilen maçta oynayacak. Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtı merak edilirken canlı maç izleme linki ve detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 18:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI KESİNTİSİZ İZLE CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferlerle de adından sıklıkla söz ettiren siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından bu sezon ilk kez Dolmabahçe'de taraftarıyla buluşacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR İLE 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.

Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi!
S Sport
DİĞER
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
İşte Bronckhorst'un Antalya maçı 11'i
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK bol gollü kazandı Iğdır FK bol gollü kazandı 18:58
Beşiktaş'tan kupa paylaşımı Beşiktaş'tan kupa paylaşımı 18:55
Hatayspor'da maç hazırlığı Hatayspor'da maç hazırlığı 18:25
Başakşehir - Alanyaspor | CANLI Başakşehir - Alanyaspor | CANLI 17:47
Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama 16:38
Fırtına bir transferi daha bitirdi! Fırtına bir transferi daha bitirdi! 16:25
Daha Eski
Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... 16:01
G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! 16:00
Beşiktaş - Antalyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Antalyaspor maçı yayın bilgileri! 15:22
G.Saray'dan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama! G.Saray'dan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama! 15:17
"Çok kötü kura çektik" "Çok kötü kura çektik" 15:06
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? 15:04