Gudjufi ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi'ye transfer olduğunu duyurdu. Kuzey Makedonyalı oyuncu, geçen sezonu da FC Shkupi'de kiralık geçirdi. Yapılan açıklamada, "Besar Gudjufi'nin transferi için FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

CHAMBERLAİN YOLCU GİBİ

Beşıktaş'ın yollarını ayırmak istediği Alex-Oxlade Chamberlain için geri sayım sürüyor. TFF resmi sitesinde, Beşiktaş'ın güncel lisanslı futbolcuları arasında Alex Oxlade- Chamberlain'in ismi yer almıyor. İngiliz oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshederek ülkesine dönmesi bekleniyor.

HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Süper Lig'de yeni sezon resmen başladı. Ligin ilk maçını Samsun deplasmanında oynayan Siyah-beyazlılar, ikinci haftada taraftarıyla buluşacak. Türpraş Stadyumu'nda ilk maçını Antalyaspor ile oynayacak Beşiktaş'ta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeni sezon öncesi bakımı yapılan stadın son durumundan görüntüler sosyal medyada yayınlandı.