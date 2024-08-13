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Giovanni van Bronckhorst'tan transferde özel istek! Barcelona'nın genç yıldızı listede
Ön tarafı tecübeli oyunculardan kuran Beşiktaş, arka taraf için daha genç ve dinamik oyuncuları tercih edecek gibi duruyor. Siyah-beyazlı ekibin gündemine Barcelona'da forma giyen genç yıldız geldi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncuyu kadroda istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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