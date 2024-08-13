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Giovanni van Bronckhorst'tan transferde özel istek! Barcelona'nın genç yıldızı listede

Ön tarafı tecübeli oyunculardan kuran Beşiktaş, arka taraf için daha genç ve dinamik oyuncuları tercih edecek gibi duruyor. Siyah-beyazlı ekibin gündemine Barcelona'da forma giyen genç yıldız geldi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncuyu kadroda istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Giovanni van Bronckhorst'tan transferde özel istek! Barcelona'nın genç yıldızı listede
PSG'den 20 yaşındaki Cher Ndour'un alınmasından sonra Mikayil Faye için Barcelona'ya teklif yapıldığı iddia edildi. Savunmaya daha hareketli ve dinamik bir defans hattı kurmak isteyen Van Bronckhorst, Barcelona'nın 1,86 boyundaki Senegalli stoperi Mikayil Faye'yi istiyor. Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor.
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