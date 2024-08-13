Beşiktaş'ta sol beke Marcos Alonso

Siyah beyazlı ekip, Barcelona forması giyen Marcos Alonso'yu listesine aldı. Temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Siyah beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Kara Kartal'ın kurmayları Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında Chelsea'den bedelsiz olarak Barcelona'ya geçen Marcos Alonso'nun İspanya kariyeri pek istediği gibi gitmedi. İspanyol futbolcu geçen sezon yalnızca 8 maçta süre alabilmişti. Tecrübeli futbolcunun çok sayıda talibi bulunduğu öğrenildi. Bunlar arasında bazı Suudi Arabistan ekipleri de var.

ÜÇ KUŞAK EFSANE

Marcos Alonso, babası ve dedesinin izinden giderek başarılı bir grafik çizdi. Yıldız oyuncunun babası Pena, Barcelona forması da giydiği kariyerinde birçok şampiyonluk yaşarken dedesi Marquitos lakaplı Imaz 1954-1962 yılları arasında forma giydiği Real Madrid'de efsane olmuş bir isimdi.