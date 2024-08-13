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Beşiktaş transferde bombaları patlatacak! 2 bölgeye 4 aday

Son olarak PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna katan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı eşleşme öncesi yeni hamlelere hazırlanıyor. Sol bek ve hüucm hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, 2 bölge için 4 aday belirledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş transferde bombaları patlatacak! 2 bölgeye 4 aday

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Siyah-beyazlılarda transfer için kollar bir kez daha sıvandı… 22 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off turuna çıkacak olan Kara Kartal, Ndour dışında 2 oyuncu takviyesi ile turu garantilemenin peşinde. Takvim'in haberine göre bu konuda hamle yapılacak mevkiler ise kanat ve sol bek…

SOL BEKTE ÇİFTE ADAY

Beşiktaş, sol bekte Masuaku ile yollarını ayırmak isterken iki oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı. Adı G.Saray ile de anılan Aston Villa'dan Lucas Digne adaylardan biri. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kulübü ile 46 maçta forma giyerken 2 asist-3 gol katkısı sağladı.

Sol bekte diğer gündeme gelen isim ise Ajax'tan Borna Sosa. Geçtiğimiz sezon Ajax'ın Stuttgart'tan 8 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için ayrılık çanları çalarken Kartal da 26 yaşındaki futbolcu için devrede.

Beşiktaş'ta hücum hattı için yeni temas kurulan isim Atletico Madrid'den Angel Correa oldu.

Bu aşamada ise sol ayağını kullanan bir futbolcu için ağırlık verilirken, bu isim ise Chelsea'nin sambacısı Angelo… 19 yaşındaki hücum oyuncusunun sol ayaklı olması ve ileri bölgede her mevkide oynaması en önemli artısı olarak iyice öne çıktı.

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