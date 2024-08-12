Johan Vasquez harekatı

Sol ayaklı stoper arayan Beşiktaş, birçok pozisyon için çalışmalarını sürdürürken Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un takımda görmek istediği İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın 22 yaşındaki Meksikalı Johan Vasquez'in transferi için harekete geçti. Tecrübeli defansın Genoa ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah beyazlı yönetimin bu transfer için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacağı öne sürüldü. 1.85 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro.