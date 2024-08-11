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Takviyelerimiz hazır

Paris’te olimpiyatları takip eden başkan Hasan Arat, takıma 3 takviye daha yapacaklarını ve yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Takviyelerimiz hazır

Parıs 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat takıma 3 takviye daha yapacaklarını ve yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi Siyah-beyazlı ekibin gündemine dair önemli açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Hedefimiz ipi göğüslemek ve bunu Beşiktaş'a yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Herkese örnek olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın bu sene bu hedefe doğru gideceğine inanıyorum" dedi. KADROLARINDAKI eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını dile getiren Hasan Arat, "Biliyorsunuz 14 yabancı hakkımız var bizden epeyce bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen üçe yakın takviye planımız var. O takviyelerimiz hemen hemen hazır sayılır" dedi. PARIS'TE dünyanın önde gelen kulüplerin yöneticileri ve spor örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gediğini vurgulayan Arat, "Dünyanın çok ünlü liderleriyle Süper Kupa maçını konuştum mesela. Yani Beşiktaş burada olimpiyat dünyasında konuşuluyor. Ben evvelsi gün İnfantino ile beraberdim, Immobile'yi konuştuk. "Müthiş bir transfer yaptınız, Süper Kupa müthiş bir sonuç oldu" dedi.

CAMİAMIZ ÇOK MOTİVE

Hasan Arat, yeni teknik direktör ve oyuncularıyla güzel bir hava yakaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Camiamız çok motive. Bu bir maraton, bunu unutmayalım. Bu maratonda inişler çıkışlar yaşayacağız. Bu inişler çıkışlarda çok sağlam durmamız lazım. Sporcularımızın, camiamızın moralinin bozulmaması lazım."

İNŞALLAH BAŞARIRLAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sporun içinden geldiğini anlatan Arat, "Ben şu ana kadar Sayın Başkanın yönetim tarzını ve tavrını çok yerinde buluyorum. Umarım bu açıklık, bu şeffaflık devam eder. Adil bir yönetimin herkes için çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah başarırlar" değerlendirmesinde bulundu.

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