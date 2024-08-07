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Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya 2 dev talip!

Beşiktaş'ın sol kanat transferi listesinde bulunan Juventus'lu oyuncu Federico Chiesa'ya ilgisi sürerken Torino temsilcisi kulüp, 15 milyon Euro bonservis istediğini belirtmişti. Rakamı aşağıya çekmek üzere görüşmeler devam ederken 26 yaşındaki oyuncuya iki dev kulübün de talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:41
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Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya 2 dev talip!

Beşiktaş'ın sol kanat transferi listesinde bulunan Juventus'lu oyuncu Federico Chiesa'ya ilgisi sürerken Torino temsilcisi kulüp, 15 milyon Euro bonservis istediğini belirtmişti. Rakamı aşağıya çekmek üzere iki takım arasındaki görüşmeler devam ederken 26 yaşındaki oyuncuya iki dev kulübün de talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya 2 dev talip!

Sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan oyuncu geride bıraktığımız sezon Juventus forması ile 37 maça çıkmış, 10 gol ve 3 asist katkısı ile takımıyla birlikte sezonu üçüncü sırada kapatmıştı. Ayrıca İtalya'nın Ceneviz şehrinde doğan Federico Chiesa, kariyeri boyunca şimdilik yalnızca İtalyan takımlarında oynamış ve milli takım forması ile çıktığı 51 maçta ise 7 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya 2 dev talip!

Barcelona, Nico Williams görüşmelerinden oyuncunun Athletic Bilbao'da kalma kararından dolayı bir sonuç alamayınca radarında bulunan İtalyan oyuncuya yöneldi. Ayrıca elde edilen son bilgilere göre başta Manchester United olmak üzere birçok Premier Lig kulübü de oyuncu ile ilgilenenler arasında.

Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya 2 dev talip!

Şu anda oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü aday Barcelona ve Manchester United olurken, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de özellikle İngiliz takımlarından sıkça teklif alan Chiesa seçimini yine İtalya'dan taraf yapmıştı.

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