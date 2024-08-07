Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya 2 dev talip!
Beşiktaş'ın sol kanat transferi listesinde bulunan Juventus'lu oyuncu Federico Chiesa'ya ilgisi sürerken Torino temsilcisi kulüp, 15 milyon Euro bonservis istediğini belirtmişti. Rakamı aşağıya çekmek üzere görüşmeler devam ederken 26 yaşındaki oyuncuya iki dev kulübün de talip olduğu öğrenildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:41
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Şu anda oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü aday Barcelona ve Manchester United olurken, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de özellikle İngiliz takımlarından sıkça teklif alan Chiesa seçimini yine İtalya'dan taraf yapmıştı.
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