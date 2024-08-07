Beşiktaş’ın radarındaki oyuncuya 2 dev talip!

Beşiktaş'ın sol kanat transferi listesinde bulunan Juventus'lu oyuncu Federico Chiesa'ya ilgisi sürerken Torino temsilcisi kulüp, 15 milyon Euro bonservis istediğini belirtmişti. Rakamı aşağıya çekmek üzere iki takım arasındaki görüşmeler devam ederken 26 yaşındaki oyuncuya iki dev kulübün de talip olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan oyuncu geride bıraktığımız sezon Juventus forması ile 37 maça çıkmış, 10 gol ve 3 asist katkısı ile takımıyla birlikte sezonu üçüncü sırada kapatmıştı. Ayrıca İtalya'nın Ceneviz şehrinde doğan Federico Chiesa, kariyeri boyunca şimdilik yalnızca İtalyan takımlarında oynamış ve milli takım forması ile çıktığı 51 maçta ise 7 gol kaydetmeyi başarmıştı.