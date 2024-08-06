Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Badra Cisse'nin sözleşmesini feshetti

Son dakika BJK haberleri... Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcunun ayrılığını resmen açıkladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 15:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Badra Cisse'nin sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, 21 yaşındaki stoper Badra Cisse ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Beşiktaş altyapısına 2020-2021 sezonunda dahil edilen Fildişi Sahilli oyuncu, 19 yaş altı takımıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.

F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
Fenerbahçe avantaj peşinde
DİĞER
İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?
CHP'de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel'e Paris'te 'file' operasyonu: Mansur Yavaş'tan açık açık niyet beyanı
Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık...
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'ta ilk antrenmanı Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'ta ilk antrenmanı 15:22
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! 15:05
Buruk Young Boys maçlarında cezalı! Buruk Young Boys maçlarında cezalı! 14:56
Branco: İki ayrı röportajı alıp... Branco: İki ayrı röportajı alıp... 14:43
Arsenal - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Arsenal - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 14:41
Kitchee - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Kitchee - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 14:38
Daha Eski
Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:22
Barcelona - Milan maçı saat kaçta? Barcelona - Milan maçı saat kaçta? 14:15
Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... 14:06
Lille - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Lille - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 13:59
Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda? 12:30
Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? 12:03