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Onana’ya yakın takip
Beşıktaş'ın Kamerunlu ön liberosu Jean Onana, İtalyan ve Fransız Ligi'nin merceğine alındı. Siyah beyazlıların yollarını ayırmak istediği Jean Onana ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu ön liberoya Serie A ve Fransa Ligi'nden birkaç takımın ilgisi bulunuyor. Bu kulüplerin önümüzdeki günlerde Siyah beyazlı kulüp ile temasa geçecekleri ifade edildi. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için 4,5-5 milyon euro arasında bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.
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