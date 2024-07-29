Haberler Beşiktaş Onana’ya yakın takip

Onana’ya yakın takip

Beşıktaş'ın Kamerunlu ön liberosu Jean Onana, İtalyan ve Fransız Ligi'nin merceğine alındı. Siyah beyazlıların yollarını ayırmak istediği Jean Onana ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu ön liberoya Serie A ve Fransa Ligi'nden birkaç takımın ilgisi bulunuyor. Bu kulüplerin önümüzdeki günlerde Siyah beyazlı kulüp ile temasa geçecekleri ifade edildi. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için 4,5-5 milyon euro arasında bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onana’ya yakın takip
Beşıktaş'ın Kamerunlu ön liberosu Jean Onana, İtalyan ve Fransız Ligi'nin merceğine alındı. Siyah beyazlıların yollarını ayırmak istediği Jean Onana ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu ön liberoya Serie A ve Fransa Ligi'nden birkaç takımın ilgisi bulunuyor. Bu kulüplerin önümüzdeki günlerde Siyah beyazlı kulüp ile temasa geçecekleri ifade edildi. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcu için 4,5-5 milyon euro arasında bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.
Cimbom'a Hollandalı Dinamo!
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı İsrail- Filistin savaş sürecini anlattı: Bu tamamen vahşi siyonizmdir!
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
G.Saray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun 01:37
Russell’a diskalifiye şoku! Russell’a diskalifiye şoku! 01:31
G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir 23:27
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! 23:21
Cimbom'a Hollandalı Dinamo! Cimbom'a Hollandalı Dinamo! 22:58
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:58
Daha Eski
G.Saray'a Wendel şoku! G.Saray'a Wendel şoku! 22:58
Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı 22:58
Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar 22:58
Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam 22:58
Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... 22:58
Transferde Arda Güler bombası! Transferde Arda Güler bombası! 22:57