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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta gençlik ateşi! Bedavaya imza atacak

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, Bursaspor’dan ayrılan genç yetenek Yiğit Fidan’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. 19 yaşındaki futbolcu, Milli Takım dönüşünde geleceğiyle ilgili kararını verecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta gençlik ateşi! Bedavaya imza atacak

Beşiktaş genç yeteneklerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Bursaspor altyapısından yetişen ve alacaklarını tahsil edemediği için yaklaşık 2 ay önce kulübüyle olan sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah beyazlılar, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yiğit Fidan'ın özellikle Beşiktaş'a sıcak baktığı ve Türkiye'de oynamaya daha yatkın olduğu gelen bilgiler arasında.

MİLLİ TAKIM'DA GÖZE ÇARPTI

U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te mücadele eden Yiğit Fidan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Fransa'dan Toulouse takımının da ilgisini çeken genç oyuncu, Milli Takım dönüşünde geleceğiyle ilgili kararını netleştirecek. Fransa'nın Toulouse takımıyla da görüşmeler yapan Yiğit Fidan, Avrupa'da oynama fırsatını değerlendirirken, Türkiye'de kariyerine devam etmeye daha sıcak bakıyor.

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