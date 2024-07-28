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Stoper ve kanat transferi

Emirhan Topçu'yu kadrosuna katıp sol stoper mevkisini güçlendirmek için çalışan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile pazarlıklarına devam ederken, Colley'nin ayrılık ihtimaline karşı yabancı adaylar arasında yer alan Mario Hermoso için de menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Hücumda ise Neres ve Jota ile görüşmeler devam ediyor. Yönetim her iki oyuncuyla temaslarına devam ediyor. Hem Neres'in hem de Jota'nın Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Stoper ve kanat transferi
Emirhan Topçu'yu kadrosuna katıp sol stoper mevkisini güçlendirmek için çalışan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile pazarlıklarına devam ederken, Colley'nin ayrılık ihtimaline karşı yabancı adaylar arasında yer alan Mario Hermoso için de menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Hücumda ise Neres ve Jota ile görüşmeler devam ediyor. Yönetim her iki oyuncuyla temaslarına devam ediyor. Hem Neres'in hem de Jota'nın Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
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