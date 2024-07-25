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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Leo Ostigard transferinde son durum ne?

Son dakika BJK haberleri... Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Napoli forması giyen Leo Ostigardtransfer radarına almıştı. Peki, bu gelişme sonrası neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 12:37 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 12:40
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Leo Ostigard transferinde son durum ne?

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, yeni sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilecek kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Napoli'de forma giyen Norveçli stoper Leo Ostigard'ı gündemine alan Beşiktaş, İtalyan ekibine 6 milyon euro'luk teklif yaptı. Mavi beyazlılıar bu teklifi kabul etmedi ve 24 yaşındaki yıldız için 8 milyon euro talep etti. Beşiktaş, Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.

LEO OSTIGARD KİMDİR?

Leo Ostigard, 28 Kasım 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 80 kilo olan Leo Ostigard, sağ ayağını kullanmaktadır. Stoper pozisyonunda oynayan Norveçli oyuncunun bonservisi İtalyan Serie A takımlarından Napoli'dedir. Kariyerinde şimdiye kadar 174 resmi maça çıkan Ostigard, bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 2 de asist yapmıştır.

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