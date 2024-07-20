TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor golcü oyuncu için karşı karşıya geldi. Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Süper Lig devleri sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Nijerya basını oyuncuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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Bordo mavili kulüpte başkan Ertuğrul Doğan, Onuachu'nun yanına bir forvet takviyesi daha yapacaklarını belirtti.
Nijerya basını forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor Leicester City'den ayrılan Kelechi Iheanacho ile ilgilendiğini duyurdu.
Soccernet.ng'nin haberine göre, Beşiktaş ve Trabzonspor'un peşinde olduğu golcü oyuncu İngiltere'den gelen tekliflere öncelik verecek.
Wolves, Crystal Palace, West Ham ve Sevilla'nın da yıldız isimle adı geçiyor.
Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıkan Iheanacho, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Leicester City ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
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