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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor golcü oyuncu için karşı karşıya geldi. Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Süper Lig devleri sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Nijerya basını oyuncuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:02
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor bu sezon transferde adından söz ettirmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Siyah beyazlılar kadrosunu Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Immobile ile kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte oyuncuları bir bir açıklayan Fırtına ise Draguş, Ozan Tufan, Nwakaeme, John Lundstram ve Barisic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Bordo mavili kulüpte başkan Ertuğrul Doğan, Onuachu'nun yanına bir forvet takviyesi daha yapacaklarını belirtti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Nijerya basını forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor Leicester City'den ayrılan Kelechi Iheanacho ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Soccernet.ng'nin haberine göre, Beşiktaş ve Trabzonspor'un peşinde olduğu golcü oyuncu İngiltere'den gelen tekliflere öncelik verecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Wolves, Crystal Palace, West Ham ve Sevilla'nın da yıldız isimle adı geçiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıkan Iheanacho, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bedava golcü için kapışma!

Leicester City ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

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