Svensson’un yerine BAH

Jonas Svensson'un performansı Beşiktaş'ta yetersiz görülürken, savunmanın sağına takviye yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta Alexander Bah ismi gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Benfica forması giyen Alexander Bah'ı çok beğeniyor. Siyah-beyazlılar, piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu konusunda kiralama teklifinde bulundu. Benfica'da yeni sezonda rotasyonda düşünülen Bah'ın ayrılma ihtimali yüksek gösteriliyor. 2027'ye kadar kontratı olan Bah için Portekiz ekibinden gelecek cevaba göre hareket edilecek.