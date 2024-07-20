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Grazer AK 1-5 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Grazer AK ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer Rafa Silva ilk golünü kaydederken, siyah-beyazlılar mücadeleden 5-1 galip ayrıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:48 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:22
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Grazer AK 1-5 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'dan bu yana Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Beşiktaş, Avusturya takımı Grazer AK ile yaptığı hazırlık maçı ile kampı tamamladı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Graz şehrine yakın Lannach kasabasında oynanan mücadeleye Türk taraftar alınmadı. Bunun sebebi ise, Türk taraftarların geçmiş yıllarda Beşiktaş maçlarında çıkardığı olaylar ve yarıda kalan maçlar olarak gösterildi. Maça gelen az sayıdaki Türk taraftarı, karşılaşmayı tel örgülerin arkasından seyretmeye çalıştı.

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Grazer maçına kalede Ersin, defansta Svensson, Colley, Paulista, Masuaku, orta sahada Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, hücum hattında da Rashica, Semih ve Mustafa onbiri ile çıktı.

Grazer, 3'üncü dakikada Lang ile 1-0 öne geçti. Baskıyı artıran Beşiktaş 10'uncu dakikada Semih'in röveşatasını tamamlayan Mustafa Hekimoğlu ile beraberliği sağladı. Mustafa, 4 dakika sonra Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Maçta adeta şov yapan Mustafa Hekimoğlu bu kez asist yaparak Rashica'ya 3'üncü golü attırdı. Siyah beyazlılar, 26'ncı dakikada Rafa Silva ile farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı 4-1 sona erdi. İkinci devreye de hızlı başlayan Beşiktaş, 51'inci dakikada Rashica ile skoru 5-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 5-1 sona erdi.

Öte yandan yeni transfer Ciro Immobile 63'üncü dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlılar bu gece Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

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