Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu
Yeni sezon kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Hücum hattına Rafa Silva ve Immobile gibi önemli isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Atletico Madrid'in yıldız ismi için Beşiktaş'ın devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
CORREA BOMBASI!
Bu sezon yaptığı transferlerle büyük ses getiren siyah beyazlılar Hücum hattına flaş bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.
Fichajes'ın haberine göre; Beşiktaş ve Katar ekibi Al-Gharafa, Atletico Madrid forması giyen Angel Correa ile ilgileniyor.
Atletico Madrid'in Correa için gelecek teklife olumlu yanıt vereceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 47 maça çıkan Arjantinli yıldız 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
DİĞER