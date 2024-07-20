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Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu

Yeni sezon kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Hücum hattına Rafa Silva ve Immobile gibi önemli isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Atletico Madrid'in yıldız ismi için Beşiktaş'ın devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:00
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Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu

Yeni sezon kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer operasyonu sürüyor.

Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu

Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan siyah beyazlılar, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu

3 kulvarda mücadele edecek rotasyonlu kadro kurmak isteyen siyah beyazlı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.

Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu

CORREA BOMBASI!

Bu sezon yaptığı transferlerle büyük ses getiren siyah beyazlılar Hücum hattına flaş bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu

Fichajes'ın haberine göre; Beşiktaş ve Katar ekibi Al-Gharafa, Atletico Madrid forması giyen Angel Correa ile ilgileniyor.

Beşiktaş'tan Angel Correa bombası! İspanyollar transferi böyle duyurdu

Atletico Madrid'in Correa için gelecek teklife olumlu yanıt vereceği kaydedildi.

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