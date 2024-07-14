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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Ciro Immobile'nin ardından Arkadiusz Milik için de düğmeye bastığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik bombası!

Beşıktaş'ta İmmobile'nin ardından Arkadiusz Milik ismi ön plana çıktı. Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların Arkadiusz Milik'i gündemine aldığı iddia edildi. Futbol kariyerine Rozwój Katowice altyapısında başlayan oyuncu 2010 yılında U19 takımında gösterdiği başarılı performansın ardından A Takıma yükseldi.

2011-2012 sezonunda Gornik Zabrze'ye transfer olan oyuncu Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya gibi önemli liglerde oynadı.Polonyalı oyuncu kariyerinde Napoli, Ajax, Juventus, Marsilya, Gornik Zabrze, Augsburg, Leverkusen takımlarında oynadı. Napoli formasıyla 122 karşılaşmada 48 gol 5 asist yapan oyuncu, Ajax formasıyla ile 76 maçta 47 gol ve 21 asist yapma başarısı gösterdi. 2023/2024 sezonunda Marsilya'dan Juventus'un yolunu tutan Arkadiusz Milik 75 karşılaşmada 17 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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