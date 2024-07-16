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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota Lauriente!

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Lauriente’nin transferi için görüşmelere başladı. Yaşanan gelişmeler, siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota Lauriente!

Gabrıel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile transferleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta sıra kanat transferine geldi. Siyah-Beyazlı ekibin gündemine, Sassuolo'dan Armand Lauriente geldi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lauriente için kulübüyle pazarlık yapılıyor.

İtalyanlar, 10 milyon euro bonservis isterken, Beşiktaş ise rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Hızıyla ön plana çıkan 25 yaşındaki başarılı futbolcu geçen sezon 40 maça çıkıp takımına 5 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Haberde ayrıca siyah beyazlı yöneticilerin Fransız sol kanatla temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi. Başarılı kanat, İtalyan ekibiyle çıktığı 68 maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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