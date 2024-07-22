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Fatih Karagümrük Can Keleş'in Beşiktaş'a transferini açıkladı

Son dakika spor haberleri: Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transferini açıkladı. Karagümrük yapmış olduğu açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:44 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:54
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Fatih Karagümrük Can Keleş'in Beşiktaş'a transferini açıkladı

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılar uzun süredir gündeminde olan Can konusunda mutlu sona ulaştı.

KARAGÜMRÜK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI:

Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız.

Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz.

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