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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 00:02 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 00:09
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Beşiktaş JK

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