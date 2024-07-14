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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'dan Icardi ve Dzeko açıklaması!

Beşiktaş'ın Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile Slovenya kampında basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncu Galatasaraylı Icardi ve Fenerbahçeli Edin Dzeko hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 14:46 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 15:38
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'dan Icardi ve Dzeko açıklaması!

Beşiktaş'ın 2 yıllık anlaşma sağladığı Ciro Immobile basın toplantısı düzenledi.

İŞTE IMMOBILE'NİN SÖZLERİ

Ciro Immobile: "Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim"

"GÜZEL BİR REKABET OLACAK"

Ezeli rakiplerdeki oyuncular hakkında konuşan İtalyan yıldız, "Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."

"ÖNEMLİ ROLÜM OLACAK"

"Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içerisinde gol anlamında liderlik arayan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Az önce söylediğim gibi bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."

"TAKIMIMIZDA ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR"

"Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Takımımızda çok önemli oyuncular var. Ben de bu ihtiyaca göre elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım."

"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİM..."

"Biraz daha derinlere gelip orada pozisyon aramaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim oyuncular da var. Bunu idmanlarda daha da geliştireceğiz. Hep birlikte daha da iyi bir takım olacağız."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ DA YAPMASINI İSTİYORUM"

"Türk futbolu hakkında, buranın sert ve büyük bir lig olduğunu biliyorum. Lazio ve Beşiktaş taraftarları, çok tutkulu. Bir futbolcu için bu çok önemli. Lazio'da 8 yıl boyunca beni çok sevdiler, çok desteklediler. Ben aynı şeyleri burada da Beşiktaş taraftarlarına yapmayı istiyorum."

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