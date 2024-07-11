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Tyler Boyd’a tazminat

Beşıktaş, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un tazminatının ödendiğini ve dosyasının kapandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Tyler Boyd’a tazminat

Beşıktaş, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un tazminatının ödendiğini ve dosyasının kapandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır"

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