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Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 17:59
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Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcücü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün TSİ 19.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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