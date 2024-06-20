Amerikalı stoper gündemde

Süper Lig devi Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekip savunma bölgesine Amerikalı Cameron Carter-Vickers'i getirmek istiyor. SBI'de yer alan habere göre; Beşiktaş, ABD Milli Takımı'nda ve İskoçya ekibi Celtic'de forma giyen Cameron Carter-Vickers ile ilgileniyor. 26 yaşındaki oyuncunun Celtic ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İskoçya Premier Lig'inde 21 maçta görev alan savunma oyuncusu 1 gol atarken 1 asist yapma başarısı elde etti. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maç oynadı. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımında ise bu zamana kadar 17 karşılaşmada görev aldı.