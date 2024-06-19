TRANSFER HABERİ - Divock Origi Beşiktaş'a önerildi!
Van Bronckhorst ile sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Forver rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı Türk kulüpleriyle anılan Milan'ın Belçikalı yıldızı bu kez Beşiktaş'a önerildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
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Bonservisi İtalyan ekibi Milan'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili Beşiktaş'ın bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.
Milan'nın da İngiliz ekibiyle geride kalan sezonda 22 maça çıkan ve 1 gol, 1 asiste imza atan Origi'yi kadrosunda düşünmediği ve oyuncunun transferinde sorun çıkarmayacağı öğrenildi.
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