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Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...

Paulista ve Rafa Silva transferleriyle yeni sezona hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel gündemde yer alan Di Maria hakkında flaş bir gelişmeyi duyurdu. Taraftarı o açıklamalardan sonra heyecan sardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 22:25
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Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...

Paulista ve Rafa Silva transferleriyle yeni sezona hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Angel Di Maria transferi hakkında flaş gelişmeyi duyurdu.

Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...

"DI MARIA'YI ALMAYA GİDECEĞİZ"

Arjantinli yıldızın transferi hakkında son durumu açıklayan Hüseyin Yücel, "Copa Amerika'dan sonra almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim.

Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...

Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...

Geçtiğimiz sezon Benfica formasını 48 maçta giyen Di Maria, 17 gol 13 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...

3 milyon Euro piyasa değeri olan 36 yaşındaki süper yıldızın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Casper
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