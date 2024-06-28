Beşiktaş taraftarına Di Maria müjdesini verdi! Copa America sonrası...
Paulista ve Rafa Silva transferleriyle yeni sezona hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel gündemde yer alan Di Maria hakkında flaş bir gelişmeyi duyurdu. Taraftarı o açıklamalardan sonra heyecan sardı. İşte detaylar...
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Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasını 48 maçta giyen Di Maria, 17 gol 13 asistlik performans sergiledi.
3 milyon Euro piyasa değeri olan 36 yaşındaki süper yıldızın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
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