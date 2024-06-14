Haberler Beşiktaş Van Bronckhorst İstanbul'da

Van Bronckhorst İstanbul'da

Geçtiğimiz sezon teknik direktörden yana istediği verimi alamayan ve bu yüzden adeta kılı kırk yaran Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Patronu Van Bronckhorst İstanbul’a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Van Bronckhorst İstanbul'da

Beşıktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. Hollandalı çalıştırıcıyı İstanbul Havalimanı'nda yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul ve Burak Aslan ile siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Van Bronckhorst, basın mensuplarına elleriyle "kartal pençesi" hareketi yaparak poz verdi. Beşiktaş Kulübü, Hollandalı teknik direktör için bugün saat 11.00'de Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

"ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Van Bronckhorst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta görev yapacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Bu güzel kulübe taraftarla birlikte kupalar kazandırmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'a pozitif katkılar verme konusunda heyecan duyuyorum. Bu kulübe hak ettiği başarıları getireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HAYIRLI OLSUN

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, "Cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı olacak. Orada daha detaylı açıklamaları hem hocamız hem başkanımız yapacaktır. Ben yönetim kurulu adına hoş geldin diyorum hocamıza. Beşiktaş'a ve hocamıza hayırlı olsun" dedi.

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