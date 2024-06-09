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Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Hollandalı çalıştırıcının istediği isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı kurmaylar yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Yeni sezona iddialı bir takımla girmek isteyen Kara Kartal uçakları peş peşe indirecek. İşte Hollandalı çalıştırıcının peşindeki isimler... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:47
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Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren siyah beyazlılar 4 isim üzerine yoğun çalışmalar başladı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

SAVUNMAYA ALMAN PANZERİ!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper Mats Hummels için devreye girdi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Siyah-beyazlı yönetim 35 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için görüşmelere başladı. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Hummels'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Bu sezon Dortmund formasıyla 40 maçta görev alan yıldız oyuncu 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

ANDRADE İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI!

Portekiz basınında yer alan haberde ise Beşiktaş, Karabağ takımında forma giyen Leandro Andrade'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlı yönetim oyuncunun transferi için pazarlıklara başladı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için 4 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini karşılayacağı aktarıldı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Andrade, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

EURO 2024 SONRASI GÖRÜŞME YAPILACAK!

Orta saha dinamizmini güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan ile EURO 2024 sonrası görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcının Salih Özcan için olumlu geri dönüş yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR!

Yeni sezonda sağ bek takviyesi yapması beklenen Siyah beyazlılar, Rangers forma giyen yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst birlikte çalışan James Tavernier transferini bitirmek istiyor.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

32 yaşındaki sağ bekle ilgili yönetimin harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 58 resmi maça çıkan James Tavernier bu karşılaşmalarda 24 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

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