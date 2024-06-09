Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı! İşte Van Bronckhorst'un istediği 4 isim
Van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Hollandalı çalıştırıcının istediği isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı kurmaylar yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Yeni sezona iddialı bir takımla girmek isteyen Kara Kartal uçakları peş peşe indirecek. İşte Hollandalı çalıştırıcının peşindeki isimler... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:47
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Siyah-beyazlı yönetim 35 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için görüşmelere başladı. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Hummels'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
Bu sezon Dortmund formasıyla 40 maçta görev alan yıldız oyuncu 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
ANDRADE İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI!
Portekiz basınında yer alan haberde ise Beşiktaş, Karabağ takımında forma giyen Leandro Andrade'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlı yönetim oyuncunun transferi için pazarlıklara başladı.
Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için 4 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini karşılayacağı aktarıldı.
Andrade, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
EURO 2024 SONRASI GÖRÜŞME YAPILACAK!
Orta saha dinamizmini güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan ile EURO 2024 sonrası görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcının Salih Özcan için olumlu geri dönüş yaptığı kaydedildi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.
ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR!
Yeni sezonda sağ bek takviyesi yapması beklenen Siyah beyazlılar, Rangers forma giyen yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst birlikte çalışan James Tavernier transferini bitirmek istiyor.
32 yaşındaki sağ bekle ilgili yönetimin harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 58 resmi maça çıkan James Tavernier bu karşılaşmalarda 24 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.
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