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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz basınından Solskjaer iddiası! "Jose Mourinho'ya meydan okuyacak"

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basını son olarak siyah-beyazlıların teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilgilendiğini ve Jose Mourinho'ya meydan okumasını istediğini yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 14:42
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz basınından Solskjaer iddiası! "Jose Mourinho'ya meydan okuyacak"

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ole Gunnar Solskjaer'le ilgilendiği ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz basınından Solskjaer iddiası! "Jose Mourinho'ya meydan okuyacak"

Mirror'ın haberine göre; siyah beyazlılar geçtiğimiz aralık ayında da görüştüğü ancak anlaşamadığı Solskjaer'den vazgeçmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz basınından Solskjaer iddiası! "Jose Mourinho'ya meydan okuyacak"

Beşiktaş'ın Fernando Santos'la Nisan ayında yollarını ayırmasının ardından, 51 yaşındaki çalıştırıcının siyah beyazlı kulübün teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer aldığı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz basınından Solskjaer iddiası! "Jose Mourinho'ya meydan okuyacak"

İngiliz gazetesi haberinde, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına da atıfta bulunarak "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor." yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz basınından Solskjaer iddiası! "Jose Mourinho'ya meydan okuyacak"

Norveçli teknik direktör, son olarak görev aldığı Manchester United ile yollarını Kasım 2021'de ayırmıştı.

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