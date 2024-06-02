BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngiliz basınından Solskjaer iddiası! "Jose Mourinho'ya meydan okuyacak"
Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basını son olarak siyah-beyazlıların teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilgilendiğini ve Jose Mourinho'ya meydan okumasını istediğini yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İngiliz gazetesi haberinde, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına da atıfta bulunarak "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor." yorumunu yaptı.
Norveçli teknik direktör, son olarak görev aldığı Manchester United ile yollarını Kasım 2021'de ayırmıştı.
DİĞER