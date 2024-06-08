BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım

SERGEN YALÇIN DÖNEMi BAŞKAYDI "Türkiye'ye geldiğimde teknik direktör Sergen Yalçın'dı. Moral motivasyon açısından ve futbolcu ruhundan anlayan bir teknik adam ile çalıştım. Sergen Yalçın o dönem herkesin kaçıp gittiği ortamda 13 futbolcuyu karşısına alarak sarf ettiği 'Benim için gidenler değil kalanlar önemli. Çünkü kalanların performansını biliyorum.

