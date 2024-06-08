BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro yapılanmasında yer almayacak olan Ghezzal'dan geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Cezayirli oyuncu, hem siyah-beyazlı yönetimi hem de transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı. BJK SPOR HABERLERİ
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"Türkiye'ye geldiğimde teknik direktör Sergen Yalçın'dı. Moral motivasyon açısından ve futbolcu ruhundan anlayan bir teknik adam ile çalıştım. Sergen Yalçın o dönem herkesin kaçıp gittiği ortamda 13 futbolcuyu karşısına alarak sarf ettiği 'Benim için gidenler değil kalanlar önemli. Çünkü kalanların performansını biliyorum.
TÜRKiYE'DEN TEKLiFLER ALDIM
Ghezzal geleceği için de "Fransa, İspanya ve Almanya'dan bazı teklifler var. Ailem ile karar vereceğiz. Türkiye'den birkaç kulüpten gelen teklif de fena değil.
Beşiktaş Başkanı ve yönetim yeni geldi, kendilerine göre planları var. Yönetimin benimle ilgili tasarrufuna saygı duyuyor, başarı diliyorum. Beşiktaş daima kalbimde yer alacak" dedi.
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