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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro yapılanmasında yer almayacak olan Ghezzal'dan geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Cezayirli oyuncu, hem siyah-beyazlı yönetimi hem de transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 10:08
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım

1 yılı kiralık olmak üzere 4 sene forma giydiği Beşiktaş'a veda eden Rachid Ghezzal siyah beyazlılardaki günlerini hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Beşiktaş'a ve taraftarlara veda eden Cezayirli yıldız Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım

SERGEN YALÇIN DÖNEMi BAŞKAYDI

"Türkiye'ye geldiğimde teknik direktör Sergen Yalçın'dı. Moral motivasyon açısından ve futbolcu ruhundan anlayan bir teknik adam ile çalıştım. Sergen Yalçın o dönem herkesin kaçıp gittiği ortamda 13 futbolcuyu karşısına alarak sarf ettiği 'Benim için gidenler değil kalanlar önemli. Çünkü kalanların performansını biliyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım

'Sonuna kadar savaşırsak kazanırız' sözü hala aklımda. O dönemde yaşadığımız arkadaşlığı ve kazandığımız şampiyonluğu unutamam. Ben gol atmaktan çok asist yapmayı daha çok seviyorum. Kısaca aldığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Herkes hakkını helal etsin."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım

TÜRKiYE'DEN TEKLiFLER ALDIM

Ghezzal geleceği için de "Fransa, İspanya ve Almanya'dan bazı teklifler var. Ailem ile karar vereceğiz. Türkiye'den birkaç kulüpten gelen teklif de fena değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım

Beşiktaş Başkanı ve yönetim yeni geldi, kendilerine göre planları var. Yönetimin benimle ilgili tasarrufuna saygı duyuyor, başarı diliyorum. Beşiktaş daima kalbimde yer alacak" dedi.

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