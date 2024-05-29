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PFDK’den Topraktepe’ye ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi. Yapılan açıklamada, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.
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