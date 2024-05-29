Haberler Beşiktaş Sinan Vardar’a spora katkı plaketi verildi

Sinan Vardar’a spora katkı plaketi verildi

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen "Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi" İstanbul'da başladı. Yazarımız Sinan Vardar'a spora katkılarından dolayı plaket verildi. Vardar yaptığı açıklamada, "17 yaşında profesyonel futbolculukla başlayan sportif yolculuğumda Beşiktaş başta olmak üzere pek çok kulüpte yöneticilik ve başkanlık yaparak 60 yıldır bu memleketin evlatlarına fayda üretmeye gayret ettim. Ne mutlu bana ki bu çabalarım çok önemli bir kongrede ödüle layık görüldü" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Sinan Vardar’a spora katkı plaketi verildi
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen "Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi" İstanbul'da başladı. Yazarımız Sinan Vardar'a spora katkılarından dolayı plaket verildi. Vardar yaptığı açıklamada, "17 yaşında profesyonel futbolculukla başlayan sportif yolculuğumda Beşiktaş başta olmak üzere pek çok kulüpte yöneticilik ve başkanlık yaparak 60 yıldır bu memleketin evlatlarına fayda üretmeye gayret ettim. Ne mutlu bana ki bu çabalarım çok önemli bir kongrede ödüle layık görüldü" ifadesini kullandı.
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