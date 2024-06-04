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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi sona eriyor. Siyah-beyazlılar ile yakaladığı başarıların ardından bu sezon tartışmaların odağında olan yıldız isim takımdan ayrılabilir. Tecrübeli futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:09 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:10
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Geçmişte transferlerinde sıkıntılı süreçlere yaşatan Aboubakar, kendisine gelen üç teklifi reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Sebebi ise gelen tekliflerin, Beşiktaş'tan kazandığı yıllık ücretin altında olması.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Son olarak S. Moskova'yı da reddeden Aboubakar'ın, gerekirse bir sezon oynamamayı göze aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları sürerken ve takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip daha çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

MEKSİKALILAR PEŞİNDE!

Bola'da yer alan habere göre Meksika ekibi Tigres, Kamerunlu golcüyü listesine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Haberde Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Aboubakar ve menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçeceği ve bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 34 maçta terleten yıldız oyuncu, bu süre zarfında 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...

Aboubakar'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.

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