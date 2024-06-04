BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz talip! Menajeriyle görüşme...
Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi sona eriyor. Siyah-beyazlılar ile yakaladığı başarıların ardından bu sezon tartışmaların odağında olan yıldız isim takımdan ayrılabilir. Tecrübeli futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:09 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:10
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Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları sürerken ve takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip daha çıktı.
MEKSİKALILAR PEŞİNDE!
Bola'da yer alan habere göre Meksika ekibi Tigres, Kamerunlu golcüyü listesine aldı.
Haberde Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Aboubakar ve menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçeceği ve bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 34 maçta terleten yıldız oyuncu, bu süre zarfında 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Aboubakar'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.
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