Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Mourinho'dan çarpıcı sözler!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta konuştu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 10:50
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"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"
Yıldırım, "Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."
Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli çalıştırıcıyla görüştüklerini açıkladı.
"MOURINHO BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ KABUL ETTİ"
Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi ve Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşindeki teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansa katıldı.
Mourinho, "Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ SAHADA YARATTIM"
Kariyerinde kazandığı şampiyonluklar hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" dedi.
RONALDO SÖZLERİ
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'ya teknik direktörlük yaptığı hatırlatılan Mourinho, "Ben oyunculara değil bir takıma koçluk yapıyorum. Böyle büyük bir yıldızın elbette değeri var ama takımın başarısı için gerekli atmosferi sağlamam gerekiyor" dedi.
Futbolculara sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye eden Jose Mourinho, "Etkilenmemek için ben de kendimi sosyal medyadan izole etmeye çalışıyorum. Oyunculara tavsiyem sahada elinizden geleni yapın. Özel hayatlarınızı medyadan ayırmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
"KARİYERİMİN EN ZORLU ÜNAVI"
Portekizli teknik adam, Roma'da iki Avrupa finaline çıkmasını "kariyerinin en zorlu ünvanı" olarak değerlendirdi. Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular.
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